Злоумышленники подделывают ресурсы МВД Украины и собирают личные данные украинских водителей.

Работники киберполиции выявили факты создания и распространения фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на официальный сайт по оказанию сервисных услуг. Поддельные ресурсы злоумышленники продвигали с помощью рекламы в соцсетях.

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Под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений. Вероятно, в дальнейшем, злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных.

Наряду с этим другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными.

"Из незаконного оборота изъята база данных по около тысячи водительских удостоверений. Работа 5 фишинговых вебресурсов пока заблокирована", – уверяют в полиции.