Зловмисники підроблюють ресурси МВС України та збирають особисті данні українських водіїв.

Працівники кіберполіції виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт з надання сервісних послуг. Підроблені ресурси зловмисники просували за допомогою реклами у соцмережах.

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Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Імовірно, в подальшому, зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних.

Поряд з цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.

“З незаконного обігу вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень. Роботу 5 фішингових вебресурсів наразі заблоковано”, - запевняють в поліції.