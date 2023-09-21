В прошлом году японский производитель мотоциклов Honda приступил к поставкам мотоцикла для приключений XL750 Transalp на европейский континент, а теперь решил повторить успех, нацелившись на поклонников из США. Есть надежда, многие из них позже попадут в Украину.

Серия Transalp от Honda не теряет популярности с далекого 1986 года. Появление XL750 дает намек на оригинальную родословную мотоцикла, но уже с современными инновациями.

Мотоцикл со стальной рамой использует двигатель 755 куб. см мощностью 90 л. и крутящим моментом 75 Нм. Этого предостаточно для приключений на природе. Задняя часть оснащена амортизатором с ходом 190 мм и маятником.

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Мотоцикл поставляется на Европейский континент в статусе 2023 модельного года. Однако для США производитель представляет его как модель 2024 года с незначительными изменениями.

На американском рынке мотоцикл XL750 появится уже в следующем месяце. Фото: Honda

Ценник уже известен – 9 999 долларов. Однако это стартовая цена и все будет зависеть от настроек, поскольку каталог аксессуаров достаточно велик.

Исходя из того, что многие мотоциклы после ДТП или других страховых случаев в США после аукционов оказываются в Украине, есть надежда увидеть Transalp на наших дорогах в больших количествах. Ведь в Украине он продается новым за 499 тысяч гривен, то есть за $13,5 тысяч.