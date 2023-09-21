Торік японський виробник мотоциклів Honda розпочав поставки мотоцикла для пригод XL750 Transalp на європейський континент, а тепер вирішив повторити успіх, націлившись на шанувальників зі США. Є надія, багато з них пізніше потраплять в Україну.

Серія Transalp від Honda не втрачає популярності з далекого 1986 року. Поява XL750 дає натяк на оригінальний родовід мотоцикла, але вже з сучасними інноваціями.

Мотоцикл зі сталевою рамою використовує двигун 755 куб. см потужністю 90 к.с. і крутним моментом 75 Нм. Цього більш ніж достатньо для пригод на природі. Задня частина оснащена амортизатором з ходом 190 мм і маятником.

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Мотоцикл постачається на Європейський континент у статусі 2023 модельного року. Однак для США виробник подає його як модель 2024 року з незначними змінами.

На американському ринку мотоцикл XL750 з’явиться вже наступного місяця. Фото: Honda

Цінник уже відомий – 9 999 доларів. Однак це стартова ціна і все буде залежати від налаштувань, оскільки каталог аксесуарів досить великий.

Виходячи з того, що багато мотоциклів після ДТП чи інших страхових випадків у США після аукціонів опиняються в Україні, є надія побачити Transalp на наших дорогах в більших кількостях. Адже в Україні він продається новим за 499 тисяч грн, тобто за $13,5 тисяч.