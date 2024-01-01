Мотосезон начался: что покупают украинцы

Сегмент мотоциклов - наиболее зависимый от сезонности, утверждают Эксперты Института исследований авторынка. На диаграмме видно, как активизируется рынок летом, во время высокого мотосезона, и насколько снижаются объемы продаж в межсезонье.

В первом квартале 2025 года украинцы купили 13,3 тысячи мотоциклов. При этом заметно, как ежемесячно росли объемы торгов по сравнению год к году: в I квартале текущего года куплено на 17% больше мотоциклов, чем за то же время 2024 г.

Также интересно в Киеве стартовал сезон работы мотопатрулей полиции

Также значительный прирост продаж произошел в апреле - 8400 единиц, это на 23,6% больше, чем было в марте (хотя здесь своего добавляет сезонность), но это также на 25,3% больше по сравнению с апрелем 2024 года - и здесь уже сезонность не играет никакой роли, можно с уверенностью сказать, что сегмент растет.

Среди общего количества 50,5% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 4238 шт.

На внутреннем рынке было заключено 3390 сделок купли-продажи мототехники, что составило 40,4% от общего количества.

9,2% мотоциклов были импортированы бывшими в употреблении из-за рубежа (772 шт.).





Динамика рынка мотоциклов в Украине, 2024-2025. График ИДА

По отдельным подсегментам динамика торгов мотоциклами, выглядит следующим образом (1 квартал 2025 к 1 кварталу 2024):

Внутренние перепродажи: +6,2% M-M, +11,3% Y-Y

Импорт подержанных: +20,2% M-M, +54,4% Y-Y

Импорт новых: +43,1% M-M, +34,2% Y-Y

Во всех подсегментах мотоциклетного рынка зафиксирован рост - как в месячном, так и в годовом измерении, без очевидного влияния сезонности.

Однако такое уверенное увлечение украинцев мотоциклами вряд ли является чисто модной волной или расцветом байкерской культуры. Скорее это симптом более глубоких процессов: когда экономика сжимается, а авто становится неподъемным - байк превращается из экзотики в практический компромисс.

Самые популярные мотоциклы

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (407 договоров купли-продажи) и Yamaha (331 ДКП), а также Lifan (275 ДКП).



Самые популярные производители мотоциклов, внутренний рынок, апрель 2025 г. График ИДА

Импорт мотоциклов с пробегом в первом квартале текущего года держался на японских марках, основном это Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. Другие марки не преодолели 10% предела доли на рынке.



Топ производителей мототехники, импорт подержанных, апрель 2025 г.



Новой в Украине преимущественно покупают мототехнику китайских производителей: в первом квартале в очередной раз лидерами стали марки Spark (972 первых регистрации), Musstang (676 ПР), и Lifan (624 ПР).

Самые популярные производители новых мотоциклов, апрель 2025 г.