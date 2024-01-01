В Киеве стартовал сезон работы мотопатрулей полиции

Отныне в парках, на набережных, в скверах, зонах отдыха и на центральных улицах городов вы снова будете встречать патрульных на велосипедах, мотоциклах и лошадях, информирует Патрульная полиция Киева.

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Там, где не проедет служебное авто, оперативно прибудет велопатруль или конный патруль. Мотопатрульные первыми будут реагировать на ДТП с пострадавшими, ведь благодаря мобильности, минуя пробки, могут быстро добраться до места происшествия и оказать домедицинскую помощь.

Судя по фото в мотопарке патрульных старенькие BMW K1200RT, которые выпускались начиная с 2005 года и относительно свежие Honda NС750 на “автомате”. Ранее полиция использовала Suzuki SV650.