Полиция Дубая теперь будет ездить на Rolls-Royce Cullinan от Mansory

Хотя полицию Дубая часто ассоциируют с ее автопарком суперкаров, их последнее пополнение автопарка - это что-то немного более изысканное. Дело в том, что дубайские правоохранители теперь будут ездить на Rolls-Royce Cullinan от элитного тюнинг-ателье Mansory.

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Власти Дубая представили свой Cullinan на мероприятии, состоявшемся во Всемирном торговом центре Дубая, пишет Carscoops. Пока неизвестно, какие ежедневные обязанности будет выполнять Rolls-Royce, но, вероятно, его не будут использовать для преследования преступников.

В своем заявлении полиция заявила, что усилит присутствие своих сил в ключевых туристических местах, включая Бурдж-Халифу и бульвар шейха Мохаммеда бин Рашида. Как и другие машины из автопарка полицейских, Cullinan имеет бело-зеленую отделку кузова.

Полный список модификаций, внесенных в этот Cullinan, еще не объявлено, но заметно, что он имеет новый передний бампер со сплиттером из углеродного волокна и широкие передние крылья. Они скрывают новый комплект уникальных легкосплавных дисков.

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В то же время мощность 6,75-литрового двигателя V12 с двойным турбонаддувом увеличили до 610 лошадиных сил. Этот Rolls-Royce Cullinan – второй автомобиль Mansory после Mercedes-AMG G63, поставлен в автопарк полиции Дубая, и следует отметить, что он имеет чрезвычайно дорогой номерной знак, состоящий из одной цифры. Стоимость такого номера в Дубае колеблется в районе нескольких миллионов долларов.