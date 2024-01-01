Поліція Дубая тепер їздитиме на Rolls-Royce Cullinan від Mansory

Хоча поліцію Дубая часто асоціюють з її автопарком суперкарів, їхня останнє поповнення автопарку — це щось трохи більш вишукане. Річ у тім, що дубайські правоохоронці тепер їздитимуть на Rolls-Royce Cullinan від елітного тюнінг-ательє Mansory.

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Влада Дубая представила свій Cullinan на заході, що відбувся у Всесвітньому торговому центрі Дубая, пише Carscoops. Поки що невідомо, які щоденні обов'язки виконуватиме Rolls-Royce, але, ймовірно, його не використовуватимуть для переслідування злочинців.

У своїй заяві поліція заявила, що посилить присутність своїх сил у ключових туристичних місцях, включаючи Бурдж-Халіфу та бульвар шейха Мохаммеда бін Рашида. Як і інші автівки з автопарку поліцейських, Cullinan має біло-зелене оздоблення кузова.

Повний список модифікацій, внесених до цього Cullinan, ще не оголошено, але помітно, що він має новий передній бампер зі спліттером з вуглецевого волокна та широкі передні крила. Вони приховують новий комплект унікальних легкосплавних дисків.

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Водночас потужність 6,75-літрового двигуна V12 з подвійним турбонаддувом збільшили до 610 кінських сил. Цей Rolls-Royce Cullinan – другий автомобіль Mansory після Mercedes-AMG G63, поставлений до автопарку поліції Дубая, і слід зазначити, що він має надзвичайно дорогий номерний знак, що складається з однієї цифри. Вартість такого номера в Дубаї коливається в районі кількох мільйонів доларів.