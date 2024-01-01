Безпілотні вантажівки в порту Дубаю перевозитимуть 1600 контейнерів щодня

Революційні плани передбачають розгортання 100 безпілотних акумуляторних машин. Загалом це буде найбільший парк електричної автономної вантажної мобільності на Близькому Сході. Постачальником транспорту стала компанія Einride, що спеціалізується на електричних і автономних вантажних перевезеннях.

Співпраця розпочнеться наприкінці 2024 року. За твердженням часопису techmgzn.com, запуск автономних пілотів в остаточну експлуатацію заплановано на 2025 рік. Завдання поставлено амбіційне – безпілотні машини мають щодня обслуговувати приблизно 1600 контейнерних переміщень.

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DP World буде керувати вантажівками через операційну систему Einride Saga. Її алгоритми спеціально розроблені для максимального підвищення ефективності електричних та автономних вантажних перевезень.

DP World та Einride розгортають найбільший парк автономних електровантажівок на Близькому Сході. Фото: Einride

"Наша співпраця об’єднує досвід Einride в електрифікації та автономних технологіях з глобальним лідерством у сфері логістики DP World. Змінюючи контейнерні перевезення в порту Джебель-Алі, ми встановимо новий стандарт екологічних транспортних практик", – сказав генеральний директор Einride Роберт Фальк