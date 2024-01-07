Сан-Франциско (США) за останні роки став справжнім полігоном для випробувань сотень безпілотних автомобілів і тепер потерпає від безкарності машин-роботів.

Річ у тому, що правоохоронні органи можуть виписувати штрафи лише на людей, а не на автономні транспортні засоби, що працюють без водія. Великого розголосу набув інцидент, коли поліція не в змозі притягнути до відповідальності винуватця наїзду на пішохода: робот-таксі серйозно травмував людину.

У правоохоронних органів Каліфорнії навіть щодо цього, коли встановлено винуватого і є докази, зв’язані руки - за аварію несе відповідальність водій, а у роботизованому таксі така особа відсутня.

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Жителі Сан-Франциско та місцевий актив закликають переглянути закони й спрямувати увагу поліції на притягнення до відповідальності винуватих. В цьому випадку конкретний натяк робиться на власників таких транспортних засобів, які надають послугу таксомоторів і отримують за це гроші.

Виробник технології для безпілотних автомобілів Waymo заявив, що має дозвіл на експлуатацію 250 роботаксі в Сан-Франциско, з яких одночасно працює майже сто машин. Компанія Cruise, яка належить GM і припинила всі послуги після інциденту з пішоходом, запускає вдень 100 автомобілів та близько 300 – вночі.

Роботаксі піонера безпілотних автомобілів Waymo підбирає пасажирів на зупинці у Феніксі, Сан-Франциско. Фото: Associated Press / Matt York

Виробники автономних транспортних засобів стоять на своєму і стверджують, що їхні машини безпечні. До нинішнього часу Cruise і Waymo не мали смертельних випадків, пов’язаних з їхніми автономними автомобілями. При цьому роботаксі Waymo наїздили не менше 11 мільйонів кілометрів, а у Cruise пробіг вже понад 8 мільйонів кілометрів до недавнього інциденту з пішоходом.

"Ми все ще намагаємося зрозуміти, чи справді автомобілі без водіїв безпечніші за водіїв-людей, і в чому вони можуть бути небезпечними. І хоча роботаксі роблять менше помилок від водіїв-людей, вони породжують нові види помилок", – розповіла NBC директор програми Інтернет-етики в Університеті Санта-Клари Ірина Райку.

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У місцевій пожежній службі зареєстрували майже 60 повідомлень про "автомобілі без водія, які перешкоджають їхній діяльності", включаючи інцидент, коли пожежникам довелося розбити вікно автомобіля Cruise, щоб він не наїхав на пожежний шланг.

Пішохід переходить дорогу перед автономним транспортним засобом Cruise на Гоф-стріт у Сан-Франциско. Фото: Karl Mondon / Bay Area News Group

В інших штатах ці проблеми уже зняли з порядку денного, привівши законодавчі норми у відповідність до нинішніх викликів. Скажімо, у Техасі, штаті Teslsa, законодавчо притягують до відповідальності власників безпілотних ТЗ за порушення ПДР.

Аризона, що стала американським осередком автономного водіння, працює над тим самим, готуючи закони про те, що власників автономних транспортних засобів можна буде штрафувати за порушення Правил дорожнього руху чи застосовувати інше не покарання, якщо транспортний засіб не відповідає ПДР чи технічному стану.