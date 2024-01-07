Сан-Франциско (США) за последние годы стал настоящим полигоном для испытаний сотен беспилотных автомобилей и теперь страдает от безнаказанности машин-роботов.

Дело в том, что правоохранительные органы могут выписывать штрафы только на людей, а не на автономные транспортные средства, работающие без водителя. Большую огласку получил инцидент, когда полиция не в состоянии привлечь к ответственности виновника наезда на пешехода: робот-такси серьезно травмировал человека.

У правоохранительных органов Калифорнии даже в этом, когда установлен виновный и есть доказательства, связаны руки - за аварию несет ответственность водитель, а в роботизированном такси такое лицо отсутствует.

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Жители Сан-Франциско и местный актив призывают пересмотреть законы и направить внимание полиции на привлечение к ответственности виновных. В этом случае конкретный намек делается на владельцев таких транспортных средств, которые предоставляют услугу таксомоторов и получают за это деньги.

Производитель технологии для беспилотных автомобилей Waymo заявил, что имеет разрешение на эксплуатацию 250 роботакси в Сан-Франциско, из которых одновременно работает почти сто машин. Компания Cruise, которая принадлежит GM и прекратила все услуги после инцидента с пешеходом, запускает днем 100 автомобилей и около 300 – ночью.

Роботакси пионера беспилотных автомобилей Waymo подбирает пассажиров на остановке в Фениксе, Сан-Франциско. Фото: Associated Press / Matt York

Производители автономных транспортных средств стоят на своем и утверждают, что их машины безопасны. До нынешнего времени Cruise и Waymo не имели смертельных случаев, связанных с их автономными автомобилями. При этом роботакси Waymo наездили не менее 11 миллионов километров, а у Cruise пробег уже более 8 миллионов километров до недавнего инцидента с пешеходом.

"Мы все еще пытаемся понять, действительно ли автомобили без водителей безопаснее водителей-людей, и в чем они могут быть опасными. И хотя роботакси делают меньше ошибок от водителей-людей, они порождают новые виды ошибок", – рассказала NBC директор программы Интернет-этики в Университете Санта-Клары Ирина Райку.

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В местной пожарной службе зарегистрировали почти 60 сообщений об "автомобилях без водителя, которые препятствуют их деятельности", включая инцидент, когда пожарным пришлось разбить окно автомобиля Cruise, чтобы он не наехал на пожарный шланг.

Пешеход переходит дорогу перед автономным транспортным средством Cruise на Гоф-стрит в Сан-Франциско. Фото: Karl Mondon / Bay Area News Group

В других штатах эти проблемы уже сняли с повестки дня, приведя законодательные нормы в соответствие с нынешними вызовами. Скажем, в Техасе, штате Teslsa, законодательно привлекают к ответственности владельцев беспилотных ТС за нарушение ПДД.

Аризона, ставшая американским центром автономного вождения, работает над тем же, готовя законы о том, что владельцев автономных транспортных средств можно будет штрафовать за нарушение Правил дорожного движения или применять другое не наказание, если транспортное средство не соответствует ПДД или техническому состоянию.