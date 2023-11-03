Суд присяжных Калифорнии подтвердил, что автопилот Tesla не виновен в смертельной аварии.

В США Tesla выиграла первый судебный процесс по обвинениям в том, что ее функция автопилота привела к смерти.

Читайте также: Tesla начнет продавать долгожданный Cybertruck через шесть недель

Иск, поданный против Tesla, обвинял компанию в том, что технология автономного управления не готова к выходу на рынок, но компания и ее генеральный директор Илон Маск "рекламировали, презентовали и поддерживали ее как будто она есть".

В свою очередь Tesla отмечает сообщение автовладельцам, что ее технология нуждается в мониторинге водителем, несмотря на названия "Автопилот" и "Полностью автономное управление".

Производитель электромобилей также утверждает, что было непонятно, включен ли был автопилот во время аварии. Кроме этого Tesla, отрицая свою вину, доказала, что водитель употреблял алкоголь, прежде чем сесть за руль.