Суд присяжних Каліфорнії підтвердив, що автопілот Tesla не винен у смертельній аварії.

В США Tesla виграла перший судовий процес щодо звинувачень у тому, що її функція автопілота призвела до смерті.

Читайте також: Tesla розпочне продавати довгоочікуваний Cybertruck через шість тижнів

Позов, поданий проти Tesla, звинувачував компанію в тому, що технологія автономного керування не готова до виходу на ринок, але компанія та її генеральний директор Ілон Маск “рекламували, презентували та підтримували її так, ніби вона є”.

У свою чергу Tesla наголошує про повідомлення автовласникам, що її технологія потребує моніторингу водієм, незважаючи на назви “Автопілот” і “Повністю автономне керування”.

Виробник електромобілів також стверджує, що було незрозуміло, чи був увімкнений автопілот під час аварії. Окрім цього Tesla, заперечуючи свою вину, довела що водій вживав алкоголь, перш ніж сісти за кермо.