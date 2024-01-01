У Києві стартував сезон роботи мотопатрулів поліції

Відтепер у парках, на набережних, у скверах, зонах відпочинку та на центральних вулицях міст ви знову зустрічатимете патрульних на велосипедах, мотоциклах і конях, інформує Патрульна поліція Києва.

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Там, де не проїде службове авто, оперативно прибуде велопатруль або кінний патруль. Мотопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися місця події та надати домедичну допомогу.

Судячи з фото, у мотопарку патрульних старенькі BMW K1200RT, які випускались починаючи з 2005 року та відносно свіжі Honda NС750 на “автоматі”. Раніше поліція використовувала Suzuki SV650.