Мотосезон розпочався: що купують українці

Сегмент мотоциклів — найбільш залежний від сезонності, стверджують Експерти Інституту досліджень авторинку. На діаграмі видно, як активізується ринок влітку, під час високого мотосезону, та наскільки знижуються обсяги продажів у міжсезоння.

У першому кварталі 2025 року українці купили 13,3 тисячі мотоциклів. При цьому помітно, як щомісяця зростали обсяги торгів у порівнянні рік до року: у І кварталі поточного року куплено на 17% більше мотоциклів, ніж за той самий час 2024 р.

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Також значний приріст продажів відбувся у квітні — 8400 одиниць, це на 23,6% більше, ніж було у березні (хоч тут свого додає сезонність), але це також на 25,3% більше у порівнянні з квітнем 2024 року — і тут вже сезонність не грає жодної ролі, можна з упевненістю сказати що сегмент зростає.

Серед загальної кількості 50,5% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 4238 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 3390 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 40,4% від загальної кількості.

9,2% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (772 шт.).





Динаміка ринку мотоциклів в Україні, 2024-2025. Графік ІДА

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами, виглядає наступним чином (1 квартал 2025 до 1 кварталу 2024):

Внутрішні перепродажі: +6,2% M-M, +11,3% Y-Y

Імпорт вживаних: +20,2% M-M, +54,4% Y-Y

Імпорт нових: +43,1% M-M, +34,2% Y-Y

У всіх підсегментах мотоциклетного ринку зафіксовано зростання — як у місячному, так і в річному вимірі, без очевидного впливу сезонності.

Однак таке впевнене захоплення українців мотоциклами навряд чи є суто модною хвилею чи розквітом байкерської культури. Радше це симптом глибших процесів: коли економіка стискається, а авто стає непідйомним — байк перетворюється з екзотики на практичний компроміс.

Найпопулярніші мотоцикли

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (407 договорів купівлі-продажу) та Yamaha (331 ДКП), а також Lifan (275 ДКП).



Найпопулярніші виробники мотоциклів, внутрішній ринок, квітень 2025 р. Графік ІДА

Імпорт мотоциклів з пробігом у першому кварталі поточного року тримався на японських марках, здебільшого це Honda, Yamaha, Kawasaki та Suzuki. Інші марки не подолали 10% межі частки на ринку.



Топ виробників мототехніки, імпорт вживаних, квітень 2025 р.



Новою в Україні переважно купують мототехніку китайських виробників: у першому кварталі вкотре лідерами стали марки Spark (972 перших реєстрації), Musstang (676 ПР), та Lifan (624 ПР).

Найпопулярніші виробники нових мотоциклів, квітень 2025 р.