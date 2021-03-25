Телефон будет использоваться, как экран информационно-развлекательного комплекса.

Почти все новые машины сегодня имеют по крайней мере один экран внутри. А в новом Dacia Sandero смартфон водителя превращается в настоящую информационно-развлекательную систему. Такое решение делает автомобиль доступнее для покупателя, а в Dacia уверены, что еще и удобнее.

Смотрите также: Audi прекратила разработку двигателей внутреннего сгорания

Базовое предложение, получившее название Media Control, начинается с загрузки специальной программы, которая настраивается, что позволяет пользователям создавать ярлыки для своих любимых функций и частых контактов. Затем водители должны соединить свой смартфон с автомобилем через Bluetooth и поместить его в универсальный слот в центре приборной панели.

Заменив интегрированную систему, она предоставляет пользователям доступ к обычным функциям, таким как навигация, радио, музыка, телефонные звонки, распознавание голоса и даже бортовой компьютер, а также может читать текстовые сообщения вслух на Android – скоро такая функция появится и на смартфонах Apple. Более того, он совместим с кнопками на руле, что облегчает смену музыкальных треков, радиостанций, увеличение или уменьшение громкости, а также ответ на звонки.

Фото: Dacia Media Control / Dacia

Система снабжена предупреждением о забытом телефоне и функцией “перейти к моему автомобилю”, которая облегчает поиск машины на парковке.

“Media Control – это комплексная мультимедийная система. Она включает радио, два динамика, порт USB, подключение через Bluetooth, элементы управления на руле и, прежде всего, док-станцию для смартфонов, интегрированную в приборную панель”, – говорит директор операционной линии Dacia Николас Легрос. “С самого начала проекта эта док-станция была по-настоящему интегрирована в дизайн приборной панели. Это гарантия комфорта и эргономичности для наших клиентов”.