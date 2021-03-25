Телефон використовуватиметься, як екран інформаційно-розважального комплексу.

Майже всі нові машини сьогодні мають принаймні один екран всередині. А в новому Dacia Sandero смартфон водія перетворюється на справжню інформаційно-розважальну систему. Таке рішення робить автомобіль доступнішим для покупця, а в Dacia впевнені, що ще й зручнішим.

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Базова пропозиція, яка отримала назву Media Control, починається із завантаження спеціальної програми, яка налаштовується, що дозволяє користувачам створювати ярлики для своїх улюблених функцій та частих контактів. Потім водії повинні з'єднати свій смартфон з автомобілем через Bluetooth і помістити його в універсальний слот в центрі приладової панелі.

Замінивши інтегровану систему, вона надає користувачам доступ до звичайних функцій, таких як навігація, радіо, музика, телефонні дзвінки, розпізнавання голосу і навіть бортового комп’ютера, а також може читати текстові повідомлення вголос на Android – незабаром така функція з’явиться і на смартфонах Apple. Більше того, він сумісний з кнопками на кермі, що полегшує зміну музичних треків, радіостанцій, збільшення або зменшення гучності, а також відповідь на дзвінки.

Фото: Dacia Media Control / Dacia

Система забезпечена попередженням про забутий телефону та функцію “перейти до мого автомобіля”, яка полегшує пошук машини на парковці.

“Media Control – це комплексна мультимедійна система. Вона включає радіо, два динаміки, порт USB, підключення через Bluetooth, елементи керування на кермі та, перш за все, док-станцію для смартфонів, інтегровану в приладову панель”, – каже директор операційної лінії Dacia Ніколас Легрос. “З самого початку проекту ця док-станція була по-справжньому інтегрована в дизайн приладової панелі. Це гарантія комфорту та ергономічності для наших клієнтів”.