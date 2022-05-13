Интерфейс автомобильного приложения будет похож на Apple CarPlay.

Обновление называется Coolwalk и включает существенную переработку каждой части Android Auto.

Теперь водитель будет видеть перед собой разделенный на несколько частей экран, очень похожий на приборную панель CarPlay. Каждая из этих частей Android Auto будет показывать необходимые за рулем функции, выведенные со смартфона.

Кстати Через Apple CarPlay можно будет управлять практически всем автомобилем

Самая большая часть экрана будет показывать навигацию – Карты Google или любую другую навигационную программу. В отличие от системы Apple, пользователям Google также будет доступна динамическая панель, которая может отображать часы и дату, текст уведомления и пропущенные звонки.

Эта же панель может использоваться пользователями, чтобы быстро отвечать на сообщения.

В нижней части экрана теперь есть панель, напоминающая панель задач. Пользователям предоставляется такая информация, как текущее время, знак мобильного телефона и уровень заряда батареи, а левая сторона используется для открытия Google Assistant, просмотра уведомлений и доступа к ящику приложений.

В общем, Android Auto выглядит намного современнее, а режим разделенного экрана сделает взаимодействие с программой более удобным на небольших дисплеях. Другими словами, вам не понадобится широкоформатный экран для одновременного запуска нескольких приложений, и именно это сделало панель инструментов CarPlay такой замечательной.

Google утверждает, что обновление Android Auto будет запущено для первых пользователей уже летом.