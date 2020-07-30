Высоким людям лучше не повторять подобное. Впрочем, как и людям невысокого роста.

"Люблю делать всякий хлам, поэтому сегодня решил приклеить вентилятор на потолок своего авто", – сообщение “правобережного парня” на reddit за день собрал почти сто тысяч предпочтений.

На своем канале “Необязательные изобретения” автор также разместил запись, в которой добавил, что вентилятор на потолке легковой машины – “это очень опасно”.

Никакой предыстории этот сюжет не имеет, поэтому можем лишь добавить, что свою выдумку rightcoastguy воплотил в Subaru Outback четвертого поколения. А также признать, что вентилятор на потолке – не только опасная, но и лишенная смысла вещь.

I made a ceiling fan for my car (it's very dangerous) from u/rightcoastguy

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