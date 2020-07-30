Високим людям краще не повторювати подібне. Втім, як і людям невисокого зросту.

"Люблю робити всілякий непотріб, тож сьогодні вирішив причіпити вентилятор на стелю свого авто", – допис “правобережного хлопця” на reddit за день зібрав майже сто тисяч вподобань.

На своєму каналі “Необов’язкові винаходи” автор також розмістив запис, у якому додав, що вентилятор на стелі легкової машини – “це дуже небезпечно”.

Жодної передісторії цей сюжет не має, тож можемо лише додати, що свою вигадку rightcoastguy утнув у Subaru Outback четвертого покоління. А також визнати, що вентилятор на стелі – не тільки небезпечна, а й позбавлена сенсу річ.

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