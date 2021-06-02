Владелец суперкара из Китая решил устроить барбекю с помощью своего авто стоимостью более миллиона долларов. Это видео доказывает, что идея была не очень удачной.

По сообщениям китайских СМИ, инцидент произошел на выходных в городе Чанша, провинция Хунань. Владелец Lamborghini решил похвастаться, поджарив шашлык на пламенном выхлопе своего суперкара, но что-то пошло не так.

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В его продуманном плане также был приятель, потому что кто-то должен был нажимать на акселератор, чтобы получить огонь из выхлопной трубы. Была также аудитория, которая снимала эту чушь на видео. Отметим, что из-за высоких налогов на двигатели большого объема в Китае, стоимость Lamborghini Aventador в Поднебесной составляет 1,12 миллиона долларов, хотя в Италии суперкар стоит от 240 тысяч евро.

Парень поставил шампур перед выхлопной трубой и пламя начало поджаривать мясо. Это длилось всего несколько секунд, после чего моторный отсек машины начал наполняться дымом. Не трудно догадаться, что мощный V12 в стоячем на месте Aventador, очень быстро перегрелся.

Еще через несколько секунд из-под Lamborghini начала вытекать красная жидкость – высокая температура привела к тому, что расширительный бак автомобиля лопнул. К счастью, на этом дела закончились и спортивный автомобиль не загорелся. Если бы это произошло, соседние роскошные машины тоже могли бы поджариться.

В китайских социальных сетях люди называют это самым дорогим шашлыком в истории. Стоит отметить, что даже если бы все удалось и мужчина поджарил бы себе мяса, его потребление стало бы еще одной бессмысленной ерундой, опасной для здоровья, а возможно и жизни.