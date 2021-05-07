Хотел похвастаться, а вместо этого остался в дураках. Очень дорогой "эпик фейл".

Хотеть похвастаться – это нормально. Но не стоит делать это за рулем новенького, очень дорогого и мощного суперкара вроде Ferrari 488 Pista, не имея для этого нужных навыков.

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Видео от пользователя mrexumas было снято в Нидерландах, вероятно, другом владельца новенького суперкара Ferrari. Он сообщает, что владелец приобрел машину только за день до показанных событий. Скорее всего, видео снималось, чтобы позже похвастаться перед друзьями и подписчиками в соцсетях. Продемонстрировать новенький автомобиль и сноровку водителя за рулем.

А чтобы показать свое мастерство, водитель решил выключить функции безопасности – контроль тяги и контроль устойчивости – и укротить 710 итальянских лошадей, которые прячутся в мощном V8 с двойным турбонаддувом. Очевидно, что соответствующих навыков управления он не имел, хотя Ferrari предлагает специальное обучение для своих клиентов, а поэтому в конце концов оказался среди кустов на обочине.

Хорошей новостью является то, что никто не пострадал. А плохая – в том, что Ferrari получил значительный ущерб, поскольку по крайней мере одна подушка безопасности развернулась.

По крайней мере, владелец суперкара успел хотя бы покататься перед аварией, в отличие от итальянца, который утопил свой Ferrari 812 Superfast в озере через несколько часов после покупки.