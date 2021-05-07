Хотів похизуватись, а натомість пошився в дурні. Дуже дорогий "епік фейл".

Хотіти похизуватися – це нормально. Але не варто робити це за кермом новенького, дуже дорогого та потужного суперкара, як Ferrari 488 Pista, не маючи для цього потрібних навичок.

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Відео від користувача mrexumas, було зняте в Нідерландах, ймовірно, другом власника новенького суперкара Ferrari. Він повідомляє, що власник придбав машину лише за день до показаних подій. Швидше за все, відео знімалось, щоб пізніше похвалитись перед друзями та підписниками у соцмережах. Продемонструвати новенький автомобіль та вправність водія за кермом.

А щоб показати свою майстерність, водій вирішив вимкнути функції безпеки – контроль тяги та контроль стійкості – та приборкати 710 італійських коней, що ховаються у могутньому V8 з подвійним турбонаддувом. Очевидно, що відповідних навичок керування він не мав, хоча Ferrari пропонує спеціальне навчання для своїх клієнтів, а тому врешті опинився серед кущів на узбіччі.

Хороша новина полягає в тому, що ніхто не постраждав. А погана – в тому, що Ferrari зазнав значної шкоди, оскільки принаймні одна подушка безпеки розгорнулась.

Принаймі, власник суперкара встиг хоча б покататись, перед аварією, на відміну від італійця, який втопив свій Ferrari 812 Superfast у озері через кілька годин після покупки.