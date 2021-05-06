На київських вулицях знову бачили новий Ferrari SF90 Stradale. Це один з найкрутіших суперкарів України і перша подібна модель в Східній Європі.

Цей суперкар Феррарі зовсім недавно привезли в столицю на евакуаторі. У березні автомобіль поставили на облік і він отримав українські номери.

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Новий Ferrari SF90 Stradale - безсумнівно, найпотужніший суперкар в Україні. Його 4,0-літровий V8 твін-турбо і три електромотора сумарно розвивають 1000 л. с. Цього достатньо, щоб розігнатися до 100 км / год за 2,5 с і до 200 км / год за 6,7 с. Максимальна швидкість - 340 км / год.

При цьому суперкар може проїхати до 25 км в електричному режимі. Це один з небагатьох повнопривідних Ferrari, а ще у нього немає традиційної задньої передачі - її замінюють електромотори в реверсі.

Також у авто активна аеродинаміка і карбоново-керамічні гальма. Ціна Ferrari SF90 Stradale в Європі - понад півмільйона доларів.