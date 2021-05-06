На киевских улицах снова видели новый Ferrari SF90 Stradale. Это один из самых крутых суперкаров Украины и первая подобная модель в Восточной Европе.

Этот суперкар Феррари совсем недавно привезли в столицу на эвакуаторе. В марте автомобиль поставили на учет и он получил украинские номера.

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Новый Ferrari SF90 Stradale – несомненно, самый мощный суперкар в Украине. Его 4,0-литровый V8 твин-турбо и три электромотора суммарно развивают 1000 л. с. Этого достаточно, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и до 200 км/ч за 6,7 с. Максимальная скорость – 340 км/ч.

При этом суперкар может проехать до 25 км в электрическом режиме. Это один из немногих полноприводных Ferrari, а еще у него нет традиционной задней передачи – ее заменяют электромоторы в реверсе.

Также в авто активная аэродинамика и карбоново-керамические тормоза. Цена Ferrari SF90 Stradale в Европе – более полумиллиона долларов.