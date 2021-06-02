Власник суперкару з Китаю вирішив влаштувати барбекю за допомогою свого авто вартістю більше мільйона доларів. Це відео доводить, що ідея була не дуже вдалою.

За повідомленнями китайських ЗМІ, інцидент трапився на вихідних у місті Чанша, провінція Хунань. Власник Lamborghini вирішив похизуватись, підсмаживши шашлик на полум'яному вихлопі свого суперкара, але щось пішло не так.

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У його продуманому плані також був приятель, бо хтось мусив натискати на акселератор, щоб отримати вогонь з вихлопної труби. Була також аудиторія, яка знімала цю нісенітницю на відео. Зазначимо, що через високі податки на двигуни великого об’єму в Китаї, вартість Lamborghini Aventador у Піднебесній становить 1,12 мільйона доларів, хоча в Італії суперкар коштує від 240 тисяч євро.

Хлопець поставив шампур перед вихлопною трубою і полум'я почало підсмажувати м’ясо. Це тривало лише кілька секунд, після чого моторний відсік машини почав наповнюватися димом. Не важко здогадатись, що потужний V12 у стоячому на місці Aventador, дуже швидко перегрівся.

Ще за кілька секунд з-під Lamborghini почала витікати червона рідина – висока температура призвела до того, що розширювальний бак автомобіля лопнув. На щастя, на цьому справи закінчились і спортивний автомобіль не загорівся. Якби це сталося, сусідні розкішні машини теж могли б підсмажитись.

У китайських соціальних мережах люди називають це найдорожчим шашликом в історії. Варто зазначити, що навіть якби все вдалось і чоловік підсмажив би собі м’яса, його споживання стало б ще однією безглуздою дурницею, небезпечною для здоров’я, а можливо і життя.