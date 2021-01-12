Это пример невероятного везения там, где шансы ниже, чем в лотерее.

Chevrolet Camaro 1969 года выпуска был похищен в 2003 году. К счастью, автомобиль не разобрали на запчасти, а продали целым, поэтому в течение последних семнадцати лет спорткар еще и поддерживали в хорошем техническом состоянии его новые владельцы.

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Томми Кук приобрел, сделанный в Калифорнии Camaro 1969 года, в цвете Hugger Orange, в штате Аризона в 2001 году. Через два года владелец решил заменить мотор и какое-то время автомобиль стоял возле его мастерской в городе Вудбридж, штат Вирджиния. Именно оттуда в сентябре 2003 года автомобиль был угнан.

В конце прошлого года один из друзей Кука попросил его, как эксперта по классическим маслкарам, оценить перед покупкой голубой Camaro '68 года выпуска, выставленный на продажу в штате Мэриленд. По приезду Кук заметил в углу гаража владельца неопрятно выкрашенный в зеленый цвет Camaro 1969 года.

"Я подумал себе, возможно, кто-то пытается спрятать угнанный автомобиль", – сказал Томми Кук изданию The Free Lance-Star.

Владелец гаража сообщил, что этот Camaro изначально был окрашен в оранжевый цвет Hugger Orange и раньше был калифорнийским автомобилем, хотя его VIN-код этого не отражал – согласно коду, спорткар был выпущен в Норвуде, штат Огайо. В отличие от автомобиля Кука, у этого Camaro был мотор V8, но Кук также заметил в салоне кронштейны для откидного заднего сиденья – редкой к Camaro опции, которая была и в его угнанной машины.

“Итак, передо мной был оранжевый автомобиль, калифорнийского происхождения, с причудливым номером VIN. Я начинал думать, что это очень похоже на мою машину”, – вспоминает Кук.

Перед отъездом, Кук проверил VIN под капотом и он не совпадал с демонстрационной табличкой VIN. Дома он сравнил серийный номер зеленого авто и своего украденного купе и обнаружил соответствие. Кук сообщил в полицию, но договорился приобрести Camaro 68 года для своего друга до того, как правоохранители изъяли его украденный Camaro.

“[Продавец] сотрудничал, и проблем не было”, – сказал Кук The Free Lance-Star. "Он невинная жертва; он купил машину у кого-то”.

Получив свою машину обратно, Кук узнал, что его Camaro четыре раза менял владельцев за последние 17 лет. Это может усложнить идентификацию вора, но это уже работа полиции, а владелец просто безумно рад вернуть себе машину.