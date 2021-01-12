Це приклад неймовірного везіння там, де шанси нижчі, ніж у лотереї.

Chevrolet Camaro 1969 року випуску був викрадений у 2003 році. На щастя, автомобіль не розібрали на запчастини, а продали цілим, тож протягом останніх сімнадцяти років спорткар ще й підтримували у доброму технічному стані його нові власники.

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Томмі Кук придбав, побудований в Каліфорнії Camaro 1969 року, в кольорі Hugger Orange, в штаті Арізона у 2001 році. Через два роки власник вирішив замінити мотор і якийсь час автомобіль стояв біля його майстерні у місті Вудбрідж, штат Вірджинія. Саме звідти у вересні 2003 року автомобіль було викрадено.

Наприкінці минулого року один із друзів Кука попросив його, як експерта з класичних маслкарів, оцінити перед покупкою блакитний Camaro '68 року випуску, виставлений на продаж у штаті Меріленд. По приїзду Кук помітив у кутку гаража власника неохайно пофарбований в зелений колір Camaro 1969 року.

“Я подумав собі, можливо, хтось намагається сховати викрадений автомобіль”, – сказав Томмі Кук виданню The Free Lance-Star.

Власник гаража повідомив, що цей Camaro спочатку був пофарбований в помаранчевий колір Hugger Orange і раніше був каліфорнійським автомобілем, хоча його VIN-код цього не відображав – згідно з кодом, спорткар був випущений у Норвуді, штат Огайо. На відміну від автомобіля Кука, у цього Camaro був мотор V8, але Кук також помітив у салоні кронштейни для відкидного заднього сидіння – рідкісної до Camaro опції, яка була і в його викраденої машини.

“Отже, переді мною був помаранчевий автомобіль, каліфорнійського походження, із химерним номером VIN. Я починав думати, що це дуже схоже на мою машину”, – згадує Кук.

Перед від'їздом, Кук перевірив VIN під капотом і він не збігався з демонстраційною табличкою VIN. Вдома він порівняв серійний номер зеленого авто та свого вкраденого купе і виявив відповідність. Кук повідомив поліцію, але домовився придбати Camaro 68 року для свого друга до того, як правоохоронці вилучили його вкрадений Camaro.

“[Продавець] співпрацював, і проблем не було”, – сказав Кук The Free Lance-Star. “Він невинна жертва; він купив машину у когось”.

Отримавши свою машину назад, Кук дізнався, що його Camaro чотири рази змінював власників за останні 17 років. Це може ускладнити ідентифікацію злодія, але це вже робота поліції, а власник просто шалено радий просто повернути собі машину.