Австралиец пристроил к термобоксу мотор и колеса с рулем и поехал на самодельном транспортном средстве в магазин.

25-летний австралиец из штата Виктория собирался купить прохладительные напитки в ближайшем магазине. На шопинг он отправился на самодельном моторизованном холодильнике, а двигаться решил по тротуару. В магазин он не добрался, потому что по дороге наткнулся на полицию.

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Сотрудники полиции заметили странное транспортное средство и остановили его. В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что у нарушителя никогда не было водительского удостоверения, а его кустарный рефрижератор оказался незарегистрированным.

В Австралии действуют нормы использования моторизованных транспортных средств, к которым относятся гироскутеры, ховерборды, электросамокаты и другие подобные микромобильные средства. Холодильник с 2,5-сильным бензиновым двигателем не подпадает ни под одну категорию. Поэтому самодельная машина была конфискована на 30 дней, причем для транспортировки на штрафплощадку понадобился целый автомобиль-эвакуатор. А за управление транспортным средством, да еще незарегистрированным, мужчине придется предстать перед судом.