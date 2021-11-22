Австралієць приладнав для термобокса мотор та колеса з кермом і поїхав на саморобному транспортному засобі до магазину.

25-річний австралієць зі штату Вікторія збирався купити прохолодних напоїв у найближчій крамниці. На шопінг він вирушив на саморобному моторизованому холодильнику, а рухатись вирішив тротуаром. До крамниці він не дістався, тому що дорогою натрапив на поліцію.

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Співробітники поліції помітили дивний транспортний засіб та зупинили його. У ході перевірки документів правоохоронці з'ясували, що у порушника ніколи не було водійського посвідчення, а його кустарний рефрижератор виявився незареєстрованим.

В Австралії діють норми використання моторизованих транспортних засобів, до яких належать гіроскутери, ховерборди, електросамокати та інші подібні засоби мікромобільності. Холодильник з 2,5-сильним бензиновим двигуном не підпадає під жодну категорію. Тому саморобну машину було конфісковано на 30 днів, причому для транспортування на штрафмайданчик знадобився цілий автомобіль-евакуатор. А за керування транспортним засобом, та ще й незареєстрованим, чоловіку доведеться постати перед судом.