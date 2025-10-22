МВД массово выявляет фейковые медсправки для водителей

С момента объявления украинскими властями военного положения медицинские справки для водителей были отменены, но только для тех, кто осуществляет обмен водительского удостоверения. В остальных случаях – например при получении первого водительского удостоверения их до сих пор требуют.
В интернете снова активизировались мошенники, которые предлагают “купить медицинскую справку для получения водительского удостоверения” без прохождения медкомиссии. Об этом сообщили Главный сервисный центр МВД и Департамент киберполиции.
Как работает схема
Продавцы справок действуют через соцсети, мессенджеры и сомнительные сайты, используя заманчивые обещания - “быстро”, “недорого”, “официально с регистрацией”. На самом деле пользователи теряют деньги и рискуют персональными данными: паспортами, идентификационными кодами, банковскими карточками.
После оплаты мошенники исчезают или присылают фальшивые документы, которые не принимают в сервисных центрах МВД.
Ответственность и наказание
За использование заведомо поддельной медсправки (как любого другого документа) предусмотрена уголовная ответственность - согласно ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины:
- штраф, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до двух лет.
Работники сервисных центров МВД регулярно разоблачают попытки использования подделок. Недавно во Львове во время сдачи теоретического экзамена 20-летний гражданин пытался подать фальшивую справку. Нарушение обнаружили сразу, информацию передали в полицию.
Как обезопасить себя
- получайте справку только в лицензированных медучреждениях (проверить можно в реестре Минздрава);
- не передавайте персональные данные сомнительным сайтам или посредникам;
- не доверяйте рекламе “с гарантией”, даже если страница выглядит официально;
- в случае мошенничества - можно обратиться в киберполицию (через сайт или по телефону 102).