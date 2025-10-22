МВД массово выявляет фейковые медсправки для водителей

С момента объявления украинскими властями военного положения медицинские справки для водителей были отменены, но только для тех, кто осуществляет обмен водительского удостоверения. В остальных случаях – например при получении первого водительского удостоверения их до сих пор требуют.

Читайте также: Когда в ТСЦ МВД требуют "прописку"

В интернете снова активизировались мошенники, которые предлагают “купить медицинскую справку для получения водительского удостоверения” без прохождения медкомиссии. Об этом сообщили Главный сервисный центр МВД и Департамент киберполиции.

Как работает схема

Продавцы справок действуют через соцсети, мессенджеры и сомнительные сайты, используя заманчивые обещания - “быстро”, “недорого”, “официально с регистрацией”. На самом деле пользователи теряют деньги и рискуют персональными данными: паспортами, идентификационными кодами, банковскими карточками.

После оплаты мошенники исчезают или присылают фальшивые документы, которые не принимают в сервисных центрах МВД.

Ответственность и наказание

За использование заведомо поддельной медсправки (как любого другого документа) предусмотрена уголовная ответственность - согласно ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины:

штраф, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до двух лет.

Работники сервисных центров МВД регулярно разоблачают попытки использования подделок. Недавно во Львове во время сдачи теоретического экзамена 20-летний гражданин пытался подать фальшивую справку. Нарушение обнаружили сразу, информацию передали в полицию.

Как обезопасить себя