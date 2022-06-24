Вот бы его к нам в Украину – ребята восстановили бы для ВСУ!

На страховом аукционе IAA выставлен на продажу настоящий армейский внедорожник – H1. Машина 1994 года выпуска изготовлена компанией American General.

Автомобиль находится на площадке аукциона в Хьюстоне (Техас).

Кстати украинские военные переоборудовали пикап под ракетницу

Его повреждение – правая сторона снизу. Пострадал привод правого колеса, что-то с двигателем, нет сидений и дверей. Такое впечатление, что Р1 взорвался на мине. Хотя откуда в Хьюстоне мины – это ведь не Херсон?

Впрочем, даже в таком состоянии он был бы хорошим приобретением для техников из ВСУ – хотя бы на запчасти. Его оценили в 20 тысяч долларов, а стоимость ремонта – на 200 долларов больше. Впрочем, сейчас за него дают всего 25 «баксов». Аукцион должен пройти утром 24 июня.