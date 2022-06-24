От би його до нас в Україну – хлопці б відновили для ЗСУ!

На страховому аукціоні IAA виставлено на продаж справжній армійський позашляховик - H1. Машина 1994 року випуску виготовлена компанією American General.

Автомобіль знаходиться на майданчику аукціону в Х'юстоні (Техас).

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Його пошкодження – правий бік знизу. Постраждав привод правого колеса, щось із двигуном, немає сидінь та дверей. Таке враження, що Р1 підірвався на міні. Хоча звідки у Х'юстоні міни – це ж не Херсон?

Втім, навіть у такому стані він був би непоганим надбанням для техніків з ЗСУ – хоча б на запчастини. Його оцінили у 20 тисяч доларів, а вартість ремонту – на 200 доларів більше. Втім, зараз за нього дають всього 25 «баксів». Аукціон має відбутись вранці 24 червня.