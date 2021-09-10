Маскот – это фигурка на носу машины, которые раньше были практически у всех автомобилей, но исчезли из-за требований к безопасности. Сейчас некоторые из них стоят тысячи долларов.

Далеко не каждый может позволить себе коллекционировать раритетные автомобили, которые стоят миллионы долларов, но можно потакать своим автомобильным одержимостям значительно дешевле. "Сентябрьский аукцион изысканных маскотов онлайн" (September Fine Motoring Mascots Online) от Bonhams поможет с одним из таких хобби.

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Судя по проданным лотам на Bonhams, маскоты стоят от нескольких десятков до нескольких тысяч долларов, торгуется их немало и из них легко создать коллекцию по определенному признаку. Можно собирать маскоты работы известных дизайнеров и художников, таких как Рэймонд Лоуи, Уильям Шнелл или Рене Лалик. Или собирать лица или крылатые маскоты, животных или птиц, гербы или монограммы и тому подобное. И для такой коллекции не понадобится гараж на 12 автомобилей.

Эксперты говорят, что такие фигурки или талисманы существуют тысячи лет. Фактически, одним из первых был Сокол, установленный на колеснице египетского фараона царя Тутанхамона. То же значение имели фигуры на носах лодок.

Одна из крупнейших и самых дорогих коллекций талисманов была продана во время Конкурса Элеганс на острове Амелия, где канадский аукционный дом RM Auctions провел торги за коллекцию из 30 произведений Рене Лалик. Коллекция была продана за баснословные 805 тысяч долларов.

Фото: автомобильные маскоты / Bonhams