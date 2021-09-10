Маскот – це фігурка на носі машини, які раніше були практично у всіх автомобілів, але зникли, через вимоги до безпеки. Зараз деякі з них коштують тисячі доларів.

Далеко не кожен може дозволити собі колекціонувати раритетні автомобілі, які коштують мільйони доларів, але можна потурати своїм автомобільним одержимостям значно дешевше. “Вересневий аукціон вишуканих маскотів онлайн” (September Fine Motoring Mascots Online) від Bonhams допоможе з одним із таких хобі.

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Судячи з проданих лотів на Bonhams, маскоти коштують від кількох десятків до кількох тисяч доларів, торгується їх чимало і з них легко утворити колекцію за певною ознакою. Можна збирати маскоти роботи відомих дизайнерів та художників, таких як Реймонд Лоуї, Вільям Шнелл чи Рене Лалік. Або ж збирати обличчя чи крилаті маскоти, тварин чи птахів, герби чи монограми тощо. І для такої колекції не знадобиться гараж на 12 автомобілів.

Експерти кажуть, що такі фігурки або талісмани існують тисячі років. Фактично, одним з перших був Сокіл, встановлений на колісниці єгипетського фараона царя Тутанхамона. Те ж значення мали фігури на носах човнів.

Одна з найбільших і найдорожчих колекцій талісманів була продана під час Конкурсу Елегансу на острові Амелія, де канадський аукціонний дім RM Auctions провів торги за колекцію з 30 творів Рене Лалік. Колекція була продана за надзвичайні 805 000 доларів.

Фото: автомобільні маскоти / Bonhams