Конечно, это не просто сок, а напиток, 83 года назад изготовленный из томатов с фермы Ford.

Некоторые напитки с возрастом улучшают свои качества и становятся дороже. Вряд ли 83-летняя выдержка сделала томатный сок от Ford вкуснее, но его стоимость таки увеличила. Эксперты аукционного дома “Сотбис” рассчитывают выручить за бутылку от 150 до 300 долларов.

Основным источником информации о фирменном томатном соке от Ford является книга “Чердак Генри: Некоторые захватывающие подарки Генри Форду и его музею” (Henry's Attic: Some Fascinating Gifts to Henry Ford and His Museum). Согласно описанию, в 1938 году на земельном участке площадью более 32 гектаров в Дирборне, штат Мичиган, где сейчас находится штаб-квартира автомобильной компании Ford, было поле. И на нем выращивали томаты. В сентябре 1938 года 30 юношей и 6 мужчин собрали спелые томаты и переработали их на сок, разлитый в бутылки, которые заполнили 52 505 ящиков.

К сожалению, автор не указывает цену напитка в 1938 году. Быстрый поиск показал, что средний доход американца в 1938 году составлял от 38 до 139 долларов, а новый Ford Model T того года стоил 1 500 долларов. Не исключено, что этот томатный сок вообще не продавали, а разошелся он “между своими” – Генри Форд был известен благотворительностью. Например, во время Великой депрессии, он выделил более 600 гектаров земли из своих владений под усадебные участки для своих работников, что помогло людям прокормиться в тяжелые времена. В книге также не сказано, почему история с томатным соком не имела продолжения.

RM Sotheby's ожидает, что бутылка будет продана за 150 – 300 долларов на торгах в городе Оберн, штат Индиана, 4 сентября. Интересно, что в феврале 2019 года за пустую бутылку кто-то заплатил на eBay 408 долларов, а в 2013 году на аукционе Morphy стеклянная тара с этикеткой была продана за 150 долларов. Бутылка с оригинальным содержимым внутри продается впервые, что и не удивительно, ведь томатный сок – не тот напиток, который хочется хранить на протяжении восьми десятилетий.