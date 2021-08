Звісно, це не просто сік, а напій, 83 роки тому виготовлений з томатів із ферми Ford.

Деякі напої з віком покращують свої якості та стають дорожчими. Навряд чи 83-річна витримка зробила томатний сік від Ford смачнішим, але його вартість таки збільшила. Експерти аукціонного будинку “Сотбіс” розраховують виручити за пляшку від 150 до 300 доларів.

Дивіться також: Пасіка Bentley принесла перший мед

Основним джерелом інформації про фірмовий томатний сік від Ford є книга “Горище Генрі: Деякі захоплюючі подарунки Генрі Форду та його музею” (Henry's Attic: Some Fascinating Gifts to Henry Ford and His Museum). Згідно з описом, у 1938 році на земельній ділянці площею понад 32 гектари у Дірборні, штат Мічиган, де зараз знаходиться штаб-квартира автомобільної компанії Ford, було поле. І на ньому вирощували томати. У вересні 1938 року 30 юнаків та 6 чоловіків зібрали стиглі томати та переробили їх на сік, розлитий у пляшки, які заповнили 52 505 ящиків.

На жаль, автор не вказує ціну напою у 1938 році. Швидкий пошук виявив, що середній дохід американця у 1938 році становив від 38 до 139 доларів, а новенький Ford Model T того року коштував 1500 доларів. Не виключено, що цей томатний сік взагалі не продавали, а розійшовся він “між своїми” – Генрі Форд був відомий благодійністю. Наприклад, під час Великої депресії, він виділив понад 600 гектарів землі зі своїх володінь під садибні ділянки для своїх працівників, що допомогло людям прогодуватись у важкі часи. У книзі також не сказано, чому історія з томатним соком не мала продовження.

RM Sotheby's очікує, що пляшка буде продана за 150–300 доларів на торгах в Оберні, штат Індіана, 4 вересня. Цікаво, що у лютому 2019 року за порожню пляшку хтось заплатив на eBay 408 доларів, а у 2013 році на аукціоні Morphy скляна тара з етикеткою була продана за 150 доларів. Пляшка з оригінальним вмістом всередині продається вперше, що й не дивно, адже томатний сік – не той напій, який хочеться зберігати протягом восьми десятиліть.