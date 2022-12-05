Диего Марадона получил редчайший лимитированный Mercedes-Benz 450 SLC 5,0 в подарок. Пробег автомобиля за четыре десятилетия составляет всего 62 000 км.

В Париже на аукцион Bonhams выставили Mercedes-Benz 450 SLC 5,0. Автомобиль не самый эксклюзивный, но его ориентировочная стоимость составит 150 000 – 250 000 евро, ведь он принадлежал легендарному Диего Марадоны. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

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Диего Марадона получил этот Mercedes 450 SLC 5,0 в подарок от состоятельных футбольных фанатов. Машину вручил ему еще один аргентинский спортсмен – пятикратный чемпион "Формулы-1" Хуан-Мануэль Фанхио.

Диего Марадона недолго ездил на авто – пробег за 42 года составляет всего 62 000 км. После этого Mercedes кочевал частными коллекциями в Америке и почти не ездил.

Mercedes SL R107 был одним из самых роскошных купе своего времени. Версия 450 SLC 5,0 – лимитированная: всего выпустили 816 таких авто с облегченным кузовом и пятилитровым V8. Двигатель развивает 240 л.с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость Mercedes 450 SLC 5,0 составляет 210 км/ч.

Диего Марадона был известным автолюбителем. В разное время в его гараже были Ferrari F40 и Testarossa, Porsche 911, Rolls-Royce Ghost.