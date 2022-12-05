Дієго Марадона отримав рідкісний лімітований Mercedes-Benz 450 SLC 5,0 у подарунок. Пробіг автомобіля за чотири десятиліття становить лише 62 000 км.

У Парижі на автомобільний салон Bonhams виставили Mercedes-Benz 450 SLC 5,0. Автомобіль не найексклюзивніший, але його орієнтовна вартість складе 150 000 — 250 000 євро, адже він належав легендарному Дієго Марадоні. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

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Дієго Марадона отримав цей Mercedes 450 SLC 5,0 як подарунок від заможних футбольних фанатів. Машину вручив йому ще один аргентинський спортсмен — п'ятиразовий чемпіон "Формули-1" Хуан-Мануель Фанхіо.

Дієго Марадона недовго їздив на авто — пробіг за 42 роки становить лише 62 000 км. Після цього Mercedes кочував приватними колекціями в Америці та майже не їздив.

Mercedes SL R107 був одним із найрозкішніших купе свого часу. Версія 450 SLC 5,0 — лімітована: всього випустили 816 таких авто з полегшеним кузовом і п'ятилітровим V8. Двигун розвиває 240 к.с. і працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість Mercedes 450 SLC 5,0 складає 210 км/год.

Дієго Марадона був відомим автолюбителем. У різний час у його гаражі були Ferrari F40 і Testarossa, Porsche 911, Rolls-Royce Ghost.