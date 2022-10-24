Суперкар BMW M1 випущений лімітованою серією з 399 авто. Обтічне купе оснащене 277-сильною шісткою і здатне розвинути 265 км/год.

У Мюнхені на аукціон RM Sotheby's виставили легендарний BMW M1 1980 року. Це справжній суперкар свого часу і за нього планують отримати до мільйона доларів. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

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Середньомоторне купе BMW M1 спочатку створювали для перегонів, проте їхні правила вимагали наявності дорожньої версії. Тому поряд із 53 гоночними М1 у 1978-1981 роках випустили 399 серійних авто.

Створити суперкар BMW M1 допомогли фахівці Lamborghini, а його вигляд розробив знаменитий італійський стиліст Джорджетто Джуджаро з ательє ItalDesign. Купе відрізняється нетиповим для BMW клиноподібним дизайном із висувними фарами.

BMW M1 оснащений 3,5-літровою рядною шісткою потужністю 277 л. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розвинути 265 км/год та розігнатися до 100 км/год за 6,2 с.

Саме цей автомобіль особливий, адже створений за індивідуальним замовленням керівника групи розробників BMW M1 Йохена Неєрпаша. Він кілька разів змінював власників, його пробіг становить 63 500 км. Суперкар відреставрували, і він неодноразово отримував нагороди на виставках ретро-авто.

Нажаль, завезти такий автомобіль в Україну не дозволяє місцеве законодавство. В нашій країні перша реєстрація реєстрація авто можлива лише у випадку, якщо воно відповідає екологічним вимогам Євро-2 і вище (випущене після 1995 року).

З цієї ж причини Андрій Данилко не зміг привезти в Україну Rolls-Royce, який належав Фредді Меркьюрі. Український артист змушений продати унікальний автомобіль.

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