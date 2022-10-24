Суперкар BMW M1 выпущен лимитированной серией из 399 авто. Обтекаемое купе оснащено 277-сильной шестеркой и способно развить 265 км/ч.

В Мюнхене на аукционе RM Sotheby's выставили легендарный BMW M1 1980 года. Это настоящий суперкар в свое время и за него планируют получить до миллиона долларов. Детали авто раскрыли на сайте аукционного дома.

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Среднемоторное купе BMW M1 изначально создавали для гонки, однако их правила требовали наличия дорожной версии. Поэтому наряду с 53 гоночными М1 в 1978-1981 годах выпустили 399 серийных автомобилей.

Создать суперкар BMW M1 помогли специалисты Lamborghini, а его облик разработал знаменитый итальянский стилист Джорджетто Джуджаро из ателье ItalDesign. Купе отличается нетипичным для BMW клиновидным дизайном с выдвижными фарами.

BMW M1 оснащен 3,5-литровой рядной шестеркой мощностью 277 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 265 км/ч и разогнаться до 100 км/ч в 6,2 с.

Именно этот автомобиль особенный, ведь создан по индивидуальному заказу руководителя группы разработчиков BMW M1 Йохена Неерпаша. Он несколько раз менял владельцев, его пробег составляет 63500 км. Суперкар отреставрировали, и он не раз получал награды на выставках ретро-авто.

К сожалению, завезти такой автомобиль в Украину не разрешает местное законодательство. В нашей стране первая регистрация авто возможна только в случае, если оно отвечает экологическим требованиям Евро-2 и выше (выпущено после 1995 года).

По этой же причине Андрей Данилко не смог привезти в Украину Rolls-Royce, принадлежавший Фредди Меркьюри. Украинский артист вынужден продать уникальный автомобиль.

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