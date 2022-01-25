Это не игрушечные машинки, а совершенные скульптурные миниатюры. Наиболее ценной модели прогнозируют продажу дороже 15 тысяч евро.

Компания Amalgam, специализирующаяся на создании эксклюзивных игрушечных моделей реальных суперкаров, выставила несколько уникальных экземпляров в масштабе от 1:8 до 1:12. Некоторые из них никогда ранее не продавались, другие существуют в единственном экземпляре, как фаворит торгов – миниатюрный Ferrari SF90 Stradale, ставки по которому уже пересекли отметку в семь тысяч евро.

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Уникальный масштабируемый SF90 Stradale был создан по заказу компании Ferrari. Специалисты компании использовали миниатюрную модель для демонстрации программы персонализации. Среди других моделей, выставленных на торги интересен один из 16 миниатюрных Bugatti 16С Galibier, и детализированная модель Mercedes-Benz F800 – одна из 11. Концепту “Бугатти” прогнозируют цену продажи 10 тысяч евро, а красное купе “Феррари” может завесить на 15 тысяч евро.

Кроме того, на торги выставили спортивные лемановские прототипы Bugatti EB110 LM и Audi R8, которые оцениваются в 11 – 13 тысяч евро. Компанию им составят два прототипа McLaren Ultimate Vision для игры Gran Turismo, пара формульных болидов, Nissan GT-R и одно из 200 купе Talbot-Lago Т150С SS Goutte d'eau, подготовленное специалистами фирмы для модного дома Louis Vuitton.

Фото: коллекция масштабных моделей Amalgam, выставленная на аукцион / Amalgam