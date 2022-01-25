Це не іграшкові машинки, а довершені скульптурні мініатюри. Найбільш цінній моделі прогнозують продаж дорожче 15 тисяч євро.

Компанія Amalgam, що спеціалізується на створенні ексклюзивних іграшкових моделей реальних суперкарів, виставила кілька унікальних екземплярів в масштабі від 1:8 до 1:12. Деякі з них ніколи раніше не продавались, інші існують в єдиному екземплярі, як фаворит торгів – мініатюрний Ferrari SF90 Stradale, ставки за який вже перетнули позначку у сім тисяч євро.

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Унікальний масштабований SF90 Stradale був створений на замовлення компанії Ferrari. Спеціалісти компанії використали мініатюрну модель для демонстрації програми персоналізації. Серед інших моделей, виставлених на торги цікавий один із 16 мініатюрних Bugatti 16С Galibier, та деталізована модель Mercedes-Benz F800 – одна з 11. Концепту “Бугатті” прогнозують ціну продажу 10 тисяч євро, а червоне купе “Феррарі” може заважити на 15 тисяч євро.

Крім того, на торги виставили спортивні леманівські прототипи Bugatti EB110 LM та Audi R8, які оцінюються у 11–13 тисяч євро. Компанію їм складуть два прототипи McLaren Ultimate Vision для гри Gran Turismo, пара формульних болідів, Nissan GT-R та одне з 200 купе Talbot-Lago T150С SS Goutte d'Eau, підготовлене фахівцями фірми для модного будинку Louis Vuitton.

Фото: колекція масштабних моделей Amalgam, виставлена на аукціон / Amalgam