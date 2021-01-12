Огромный ствол сосны торчит из заднего окна седана.

На аукционе страховых авто Copart продают Ford Fusion с интересным повреждением. С задней части авто, а именно заднего окна торчит огромный ствол сосны. Несмотря на впечатляющий размер дерева, повреждений автомобилю он нанес не очень много. По крайней мере, салон машины практически не поврежден.

Автомобиль Ford Fusion 2017 года торгуется в Бирмингеме (штат Алабама) 12 января. За него еще до торгов готовы были дать 4,5 тысячи долларов. Машина на ходу, имеет пробег 44 тысячи миль. Есть вероятность, что приобретет ее кто-то из украинских дилеров.

Напомним за сколько в США можно купить самую дешевую Tesla.