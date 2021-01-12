Величезний стовбур сосни стирчить із заднього вікна седану.

На аукціоні страхових авто Copart продають Ford Fusion з цікавим пошкодженням. З задньої частини авто, а саме заднього вікна, стирчить величезний стовбур сосни. Незважаючи на вражаючий розмір дерева, пошкоджень автомобілю він завдав не дуже багато. Принаймні, салон машини практично не пошкоджений.

Автомобіль Ford Fusion 2017 року торгується у Бірмінгемі (штат Алабама) 12 січня. За нього ще до торгів готові були дати 4,5 тисячі доларів. Машина на ходу, має пробіг 44 тисячі миль. Є вірогідність, що придбає її хтось з українських дилерів.

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