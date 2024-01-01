На автодороге Броды – Тернополь завершили ремонт аварийного моста

72-летний мост на одной из самых загруженных дорог региона имел многочисленные дефекты. Там эксперты обнаружили проседание плит пролетного строения, вылезание бетона, сетку трещин и обнажение рабочей арматуры. На всей длине моста образовалась колейность, наплывы и просаживание.

Созданная комиссия признала мост аварийным. Из-за указанных выше дефектов, как сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, здесь ограничили движение транспорта, что в условиях постоянного транзита через Тернопольскую область гуманитарных и оборонных грузов значительно усложняло логистику.

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По разработанной проектной документации мост на участке дороги Р-39 “Броды – Тернополь” переделали для лучшей грузоподъемности и пропускной способности. Вместо конструкции старого образца устроили водопропускную трубу из трех железобетонных кругов. Они увеличат водопропускную способность сооружения, что в этой низине очень важно во время весеннего половодья.

Наконец эту табличку об аварийном мосте дорожники могут снять. Фото: Госвосстановление

Также заасфальтировали подходы к сооружению с обеих сторон, привели дорогу к нормативным продольным, поперечным уклонам и геометрическим параметрам. Это улучшило обзорность на участке автодороги, на которой расположен мост. Кроме этого, нанесли дорожную разметку установили металлическое барьерное ограждение и новые дорожные знаки.

Во время ремонта дорожники без ущерба сооружению сэкономили на оптимизации производственного процесса 8,8 миллиона гривен, что составляет 15,34% от сметной стоимости.