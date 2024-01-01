Северный мост столицы тоже "устал": грузовики уже не пускают

Правда, это ограничение не касается общественного транспорта. Как сообщают на своей странице эксперты ОО "Пассажиры Киева", формально сейчас уже и "автобусы и троллейбусы-гармошки, которые имеют полный вес с пассажирами ~30 т, не должны были бы по ним двигаться. Но для общественного транспорта, очевидно, как и на Патона, сделано исключение".

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Относительно физического состояния Северного моста, то авторы ссылаются на выводы, изложенные в статье "Современное техническое состояние внеклассных металлических мостов г. Киева" Александра Шимановского, члена-корреспондента НАН Украины, доктора технических наук, генерального директора Украинского института стальных конструкций. Тот указывает на комплексное специальное обследование моста, проведенное еще в 2017 году.

Выводы уже тогда были неутешительными, поскольку по результатам исследования "конструкции Северного моста имеют ряд дефектов и недостатков, в основном коррозионного происхождения, снижающих не только их (конструкций) несущую способность, но и долговечность и надежность сооружения в целом.

Причем возникновение этих дефектов беспрекословно можно было бы предотвратить достаточно простым способом - соблюдением межремонтных сроков и проведением регламентированных текущих ремонтов в предыдущие десятилетия".

Таким образом, становится понятно, что ни до 2017 года, ни после того столичная власть почти не ухаживала за Северным мостом. При этом все эти годы мост продолжал потихоньку сыпаться, поскольку транспортная нагрузка на него значительно выросла.

Сейчас пришло первое ограничение грузоподъемности. Конечно, повесить знаки 3.15 "Движение транспортных средств, масса которых превышает 20 т, запрещено" и дополнительные таблички со схемами разворота-объезда значительно легче, чем содержать мост и его вовремя по регламенту ремонтировать.

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Фото: ОО "Пассажиры Киева"