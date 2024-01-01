Північний міст столиці теж "втомився": вантажівки вже не пускають

Щоправда, це обмеження не стосується громадського транспорту. Як повідомляють на своїй сторінці експерти ГО "Пасажири Києва", формально зараз вже і "автобуси та тролейбуси-гармошки, які мають повну вагу з пасажирами ~30 т, не мали б ним рухатись. Але для громадського транспорту, вочевидь, як і на Патона, зроблено виключення".

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Щодо фізичного стану Північного мосту, то автори посилаються на висновки, викладені у статті "Сучасний технічний стан позакласних металевих мостів м. Києва" Олександра Шимановського, члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, генерального директора Українського інституту сталевих конструкцій. Той вказує на комплексне спеціальне обстеження моста, проведене ще у 2017 році.

Висновки вже тоді були невтішними, оскільки за результатами дослідження "конструкції Північного моста мають низку дефектів і недоліків, в основному корозійного походження, що знижують не тільки їх (конструкцій) несучу здатність, а й довговічність і надійність споруди у цілому.

Причому виникненню цих дефектів беззаперечно можливо було б запобігти достатньо простим способом ‒ дотриманням міжремонтних термінів та проведенням регламентованих поточних ремонтів у попередні десятиліття".

Таким чином, стає зрозуміло, що ні до 2017 року, ні після того столична влада майже не доглядала Північний міст. При цьому всі ці роки міст продовжував потихеньку сипатися, оскільки транспортне навантаження на нього значно виросло.

Нині прийшло перше обмеження вантажності. Звісно, повісити знаки 3.15 "Рух транспортних засобів, маса яких перевищує 20 т, заборонено" та додаткові таблички зі схемами розвороту-об’їзду значно легше, ніж утримувати міст та його вчасно за регламентом ремонтувати.

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Фото: ГО "Пасажири Києва"