На автодорозі Броди – Тернопіль завершили ремонт аварійного мосту

72-річний міст на одній із найбільш завантажених доріг регіону мав численні дефекти. Там експерти виявили просідання плит прогонової будови, вилоговування бетону, сітку тріщин та оголення робочої арматури. На всій довжині мосту утворилася колійність, напливи та просаджування.

Створена комісія визнала міст аварійним. Через зазначені вище дефекти, як повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, тут обмежили руху транспорту, що в умовах постійного транзиту через Тернопільську область гуманітарних та оборонних вантажів значно ускладнювало логістику.

Читайте також Північний міст столиці теж "втомився": вантажівки вже не пускають

За розробленою проєктною документацією міст на ділянці дороги Р-39 “Броди – Тернопіль” переробили задля кращої вантажності та пропускної спроможності. Замість конструкції старого зразка влаштували водопропускну трубу з трьох залізобетонних кругів. Вони збільшать водопропускну здатність споруди, що в цій низині дуже важливо під час весняного водопілля.

Нарешті цю табличку про аварійний міст дорожники можуть зняти. Фото: Держвідновлення

Також заасфальтували підходи до споруди з обох боків, привели дорогу до нормативних поздовжніх, поперечних ухилів та геометричних параметрів. Це поліпшило оглядовість на ділянці автошляху, на якій розташований міст. Крім цього, нанесли дорожню розмітку встановили металеве бар’єрне огородження та нові дорожні знаки.

Під час ремонту дорожники без шкоди споруді заощадили на оптимізації виробничого процесу 8,8 мільйона гривень, що становить 15,34% від кошторисної вартості.