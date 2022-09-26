Британская компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) успешно интегрировала 120-мм минометную систему в бронемашину BOXER.

Пехоте нужно более мощное оружие, чем легкое стрелковое. Именно для этого компания RBSL спроектировала и изготовила миномет на базе бронетранспортера. Это решение универсально и может использовать оружие многих калибров в соответствии с оперативными требованиями.

Минометная система на базе БТР BOXER обеспечивает автоматическое обнаружение цели и высокую скорострельность: 16-18 выстрелов в минуту.

Кстати тест-драйв легкого бронеавтомобиля "Новатор"

Полуавтоматическая минометная система может быть оснащена минометами разных калибров и конструкций, что позволяет клиентам использовать существующие у них минометы.

Экипаж из четырех человек может работать как днем, так и ночью в любых погодных условиях с сектором обстрела 270 градусов.

Минометная система также продемонстрирована на легких и средних транспортных средствах, что обеспечивает унификацию всего парка и снижает нагрузку на обучение и поддержку.

Система может стрелять осколочно-фугасными, дымовыми и осветительными боеприпасами, а компактная конструкция обеспечивает увеличенное пространство для хранения боеприпасов в машине.